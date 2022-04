Börse in Frankfurt Dax legt zu - Delivery Hero mit Kurssprung

Unter den Einzelwerten im Dax zogen die Aktien von Delivery Hero mit einem Kurssprung von 10,7 Prozent die Aufmerksamkeit auf sich. Der Lieferdienst will 2023 erstmals im operativen Geschäft profitabel sein. JPMorgan-Experte Marcus Diebel sprach von einem starken Statement - nicht nur mit Blick auf den Ausblick, sondern auch hinsichtlich der lange erwarteten Absicherung der Rückzahlung der ab 2024 fälligen Wandelschuldverschreibungen. Papiere anderer Online-Händler wie Zalando und Hellofresh zogen ebenfalls deutlich an mit plus 6,7 beziehungsweise plus 3,9 Prozent.