Börse in Frankfurt Dax fällt unter 14.000 Punkte

Der MDax gab in der ersten Handelsstunde um 1,37 Prozent auf 30.154 Zähler nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 1,8 Prozent. Am Vortag war bereits in den USA der Ausverkauf der Technologie-Werte bei steigenden Anleihen-Renditen weitergegangen. Am Morgen verzeichneten Asiens Börsen überwiegend Verluste.