Der Dax tut sich nach wochenlanger Rally auf dem höchsten Niveau seit Anfang Juni derzeit etwas schwer - nach einem Anstieg um fast 22 Prozent seit Ende September. Es fehlen neue Impulse und diese könnten auch im weiteren Wochenverlauf ausbleiben, denn in den USA findet am Donnerstag wegen des Thanksgiving-Feiertages kein Handel und am Freitag nur ein verkürzter Handel statt.