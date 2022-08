Die Anteile des Versorgers Uniper unternahmen mit einem Plus von mehr als neun Prozent einen weiteren Erholungsversuch. Hier warten Anleger auf die genaue Höhe der Gasumlage in Deutschland zur Unterstützung systemrelevanter Gasimporteure, die in Kürze bekannt gegeben wird. Nach Zahlen ging es ferner für die Aktien des Solar- und Windpark-Betreibers Encavis um 4,4 Prozent nach oben.