Frankfurt/Main - Der Dax befindet sich am Montag nach sieben Wochen mit Kursgewinnen auf Konsolidierungskurs. Gegen Mittag verbuchte der Leitindex ein Minus von 0,64 Prozent auf 14.338,80 Zähler. Genauso stark wie das wichtigste deutsche Kursbarometer entwickelte sich in den zurückliegenden Wochen der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50, der am Montag nun ebenfalls etwas nachgab mit minus 0,5 Prozent. Der MDax der mittelgroßen Werte sank um 0,97 Prozent auf 25.496,63 Zähler.