Frankfurt/Main - Am Vortag noch stabilisiert, geht es am Mittwoch für den Dax schon wieder nach unten. In der ersten Stunde nach der Xetra-Eröffnung verlor der deutsche Leitindex 0,91 Prozent auf 12.754,09 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Werte sank im frühen Mittwochshandel um 0,94 Prozent auf 24.651,99 Zähler und auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand 0,9 Prozent tiefer.