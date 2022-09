Frankfurt/Main - Schnäppchenjäger haben am Dienstag nach dem Kursrutsch am Vortag für eine Stabilisierung des deutschen Aktienmarktes gesorgt. Der Dax legte bis zum Mittag um 0,94 Prozent auf 12.880,48 Punkte zu. Noch deutlicher als der Dax erholte sich der MDax der mittelgroßen Werte mit plus 1,80 Prozent auf 25.114,48 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um ein halbes Prozent nach oben.