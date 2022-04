Börse in Frankfurt Dax gerät erneut unter Druck

Nach den Quartalsberichten der Dax-Konzerne Deutsche Bank, Mercedes-Benz, Puma, Qiagen und Symrise waren die Kursreaktionen gemischt. Während Symrise und Qiagen mit jeweils plus rund drei Prozent an der Dax-Spitze lagen, gaben Mercedes-Benz und Puma nach. Am Dax-Ende fanden sich die Papiere der Deutschen Bank mit einem Verlust von sechs Prozent. Beim Geldhaus monierten Analysten hohe Kosten im ersten Quartal, nicht zuletzt für Vergütungen.