Brände Brand auf Schiff mit 4000 Autos: Mehr Sicherheit gefordert

Drei Hochseeschlepper unter anderem mit Bergungsexperten aus den Niederlanden sollen nach jüngsten amtlichen Angaben am Mittwoch beim Transporter eintreffen. Man wolle versuchen, vor Abschleppen des Schiffes zu einem Hafen das Feuer unter Einsatz modernster Geräte auf hoher See zu löschen, erklärte João Mendes Cabeças, Hafenkommandant von Porto da Horta auf der Azoren-Insel Faial. Das Feuer habe sich inzwischen dank der Kühlungsarbeiten an den Außenwänden des Schiffes "etwas abgeschwächt", sagte Mendes Cabeças am Montagabend der Nachrichtenagentur Lusa. Er betonte: "Im Moment liegt keine Umweltverschmutzung vor", obwohl das Schiff große Mengen an Treibstoff und Autobatterien an Bord habe.