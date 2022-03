Brände Frau und zwei Kinder tot nach Brand geborgen

"Das ist alles sehr tragisch", sagte Minet. Ein Zeuge habe berichtet, am frühen Nachmittag einen Knall gehört zu haben. Danach habe das Haus in dem baden-württembergischen Städtchen sofort in Flammen gestanden. Der Dachstuhl des Hinterhauses brannte völlig aus. Dort hätten die Einsatzkräfte die drei Toten entdeckt. Zum Alter der Toten machte Minet zunächst keine Angaben.