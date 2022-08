"Ich glaube, dass Menschen auf die Straße gehen werden, um zu protestieren", sagte Faeser. Das sei schon bei den Corona-Maßnahmen geschehen, und sie erwarte, dass auch die Energiepreisentwicklung durch den Angriffskrieg des russischen Präsidenten Wladimir Putin eine Rolle spielen werde. "Ich glaube aber nicht an Wutbürger", sagte Faeser. Sie glaube auch nicht an sogenannte Gelbwestenproteste wie in Frankreich, bei denen es auch zu körperlicher Gewalt gekommen war.