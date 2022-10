Brasilien Der große Umarmer: Lulas holpriger Weg ins Präsidentenamt

Viele seiner Anhänger verbinden Lula noch immer mit diesen goldenen Zeiten Brasiliens. "Im Wahlkampf hat er vor allem auf Nostalgie gesetzt", sagt der Politikwissenschaftler Mauricio Santoro von der Universität des Bundesstaates Rio de Janeiro der dpa. Der charismatische Politiker galt lange Zeit als Lichtgestalt der lateinamerikanischen Linken. Der damalige US-Präsident Barack Obama würdigte ihn einmal als "beliebtesten Politiker der Welt". Allerdings blühte während seiner Regierungszeit auch die Korruption. In der Mittel- und Oberschicht herrscht tiefes Misstrauen gegen die Linken, die sich in den Boomjahren die Taschen füllten. In Brasilien selbst ist Lula unter anderem deshalb umstritten.

Lula nannte Bolsonaro Völkermörder

Die Wahl hat das Land extrem polarisiert, aus politischen Gegnern wurde erbitterte Feinde. Lula nannte Bolsonaro wegen dessen zögerlicher Corona-Politik einen Völkermörder, Bolsonaro schimpfte seinen Kontrahenten nach dessen Verurteilung wegen Korruption einen Dieb. In den vergangenen Monaten wurden mindestens drei Lula-Anhänger von mutmaßlichen Bolsonaro-Fans getötet. Die Unterstützer des Amtsinhabers forderten bereits vor der Wahl immer wieder unverhohlen einen Militärputsch gegen das Parlament und die Justiz, die Bolsonaro öfter in die Schranken wiesen.

"Die Mehrheit der Gesellschaft will keine Konfrontation, sie will Frieden", sagt Lula am Sonntag nach der Stimmabgabe. "Wenn die Leute sich nicht daran halten wollen und das Gesetz missachten, dann ist das ihr Problem. Aber ich denke, es wird uns leicht fallen, Demokratie und Frieden in diesem Land wiederherzustellen."

Um in der Stichwahl gegen Bolsonaro zu bestehen, muss Lula nun vor allem das Vertrauen der Unentschiedenen in der Mitte zurückerlangen. Als großer Umarmer setzt er auf ein breites Bündnis gegen den rechten Scharfmacher Bolsonaro, der auch wegen seiner rücksichtslosen Corona-Politik und seines häufig vulgären Benehmens an Unterstützung verloren hat. Mit seinem früheren Kontrahenten Gerardo Alckmin als Kandidaten für das Amt des Vizepräsidenten hat Lula einen Vertreter des bürgerlichen Lagers ins Boot geholt.

Dem moderaten Alckmin wird auch zugetraut, im Falle eines Wahlsiegs von Lula in der Stichwahl im politischen Brasília Mehrheiten zu organisieren. Viele Gefolgsleute von Bolsonaro zogen bei der Wahl am Sonntag in den Kongress ein. Und ohne den "Centrão" - eine Ansammlung kleiner und kleinster Parteien, die sich häufig im Gegenzug für politische Unterstützung Ämter und Posten sichern, kann in Brasília ohnehin kaum jemand regieren. Auch Lula nicht.