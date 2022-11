Berlin - Vorweihnachtsstimmung am Kanzleramt: In der Adventszeit leuchtet vor der Regierungszentrale von Kanzler Olaf Scholz wieder ein Weihnachtsbaum. Am Donnerstag wurde die etwa 16 Meter hohe Rotfichte (Picea abies) an den SPD-Politiker übergeben. "Es ist einfach eine schöne Tradition, rund um einen Weihnachtsbaum zusammenzukommen", sagte Scholz. Das gelte auch in der aktuell schwierigen Zeit.