Brexit Johnson warnt EU vor Handelskrieg wegen Nordirland-Regeln

"Alles, was wir tun, ist zu versuchen, Dinge zu vereinfachen und Handelsbarrieren zwischen Großbritannien und Nordirland zu entfernen", sagte der konservative Regierungschef am Montag dem Sender LBC. Falls die EU als Reaktion auf britische Gesetzespläne einen Handelskrieg begänne, wäre dies eine "grobe Überreaktion". Brüsseler hält Änderungen an dem ausgehandelten Vertrag für einen Bruch internationalen Rechts.