Britische Royals Herzogin Kate überrascht mit Einlage am Klavier

Gemeinsam mit dem Popstar Tom Walker war sie in einer Aufnahme zu sehen, bei der sie einen Song in einem mit Kerzen stimmungsvoll beleuchteten Teil der Kirche am Klavier begleitete. Sie trug einen roten Mantel und offenes Haar und wirkte beinahe entspannt am Flügel. Das Konzert, das bereits am 8. Dezember stattgefunden hatte, wurde an Heiligabend beim britischen Sender ITV übertragen.