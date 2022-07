Britischer Kurator Alistair Hudson wird neuer Chef des Kalsruher ZKM

Er wolle das ZKM noch viel stärker in Richtung Gesellschaft öffnen, sagte Hudson bei seiner Vorstellung am Montag. "Kunst soll der Gesellschaft nützen und sich auf den Menschen ausrichten." Dazu werde er mehr Events veranstalten, mehr Menschen in das ZKM einladen und versuchen, die für Kunst zu interessieren, die sich damit sonst nie beschäftigt hätten.