In dem Videogespräch unterhielt sich das Staatsoberhaupt auch mit medizinischem Personal der neuen "Queen Elizabeth Unit" im Royal London Hospital, dessen Schirmherrin die Königin ist. Die Station zur Behandlung von Covid-Patienten mit 155 Betten wurde in nur fünf Wochen ausgebaut. "Es ist sehr interessant, nicht wahr - wenn es um etwas sehr Wichtiges geht, wie alle zusammenarbeiten und an einem Strang ziehen – wunderbar, nicht wahr?", sagte die Queen.