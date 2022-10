Schöpfer Lin-Manuel Miranda lobte den enorm divers besetzten Cast der deutschen "Hamilton"-Aufführung. "Das ist die internationalste Produktion, die es jemals gab." Für Miranda ist die Aufführung in Hamburg zudem mit einer zweiten Premiere verbunden. "Das ist das erste Mal, dass ich mein Stück höre und die Worte nicht verstehe." Dank seiner österreichischen Frau mag der gebürtige New Yorker zwar die Sprache - aber er spreche sie kaum, sagte er. Zumindest aber habe er zuletzt die Worte "Moin Moin" und "Halli Hallo Hallöle" gelernt. "Seitdem gehe ich quasi in jeden Raum und sage da genau diese Worte."