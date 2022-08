Bundesagentur für Arbeit Nahles will Fokus auf Weiterbildung von Beschäftigten setzen

Düsseldorf - Die neue Chefin der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles, sieht einen wichtigen Schwerpunkt der künftigen Arbeit der Agentur in der Weiterqualifizierung von Arbeitnehmern noch bevor sie arbeitslos werden. Auf ihrer ersten Pressekonferenz in der neuen Funktion sagte Nahles am Mittwoch in Düsseldorf, der digitale und ökologische Umbau der Wirtschaft wirke sich immer stärker auf den Arbeitsmarkt aus. Die Berufsbilder veränderten sich dadurch. Deshalb wachse die Notwendigkeit, sich auch im Job weiter zu qualifizieren. Noch sei zu wenig bekannt, dass die Arbeitsagentur auch hierbei helfen könne, betonte Nahles.