Am Montag reist Scholz nach Singapur weiter, wo er zusammen mit Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) an einer Wirtschaftskonferenz teilnehmen wird. Am Montagabend geht es schließlich auf die indonesische Insel Bali zum G20-Gipfel der wichtigsten Wirtschaftsmächte. Dort wird Scholz unter anderen mit US-Präsident Joe Biden und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping über den Ukraine-Krieg, die Energie- und die Ernährungskrise sowie die Lage der Weltwirtschaft beraten. Der russische Präsident Wladimir Putin hat seine Teilnahme abgesagt und schickt Außenminister Sergej Lawrow.