32. Spieltag Fußball-Bundesliga: Das war der Samstag

Trauer:

Erling Haaland reagierte mit zwei Wörtern und einem Foto auf den Tod seines Beraters Mino Raiola - und die Botschaft sagte viel aus. "Der Beste", schrieb der 21 Jahre alte Norweger von Borussia Dortmund am Samstagabend auf seinem verifizierten Instagram-Konto zu einem Herzchen und zu dem Bild, das ihn sitzend neben dem stehenden und lächelnden Italiener zeigt. Über den Tod Raiolas hatte dessen Familie am Samstagnachmittag bei Twitter informiert. Haaland spielte da gerade mit dem BVB gegen den VfL Bochum, er erzielte beim 3:4 drei Tore. Einer der Ersten, die der Familie ihr Beileid bekundeten, war Haalands Vater Alfie gewesen. "Ruhe in Frieden. Der Beste", schrieb er unmittelbar nach der Todesnachricht auf Twitter.

Europapokal:

Na klar, die Fans des 1. FC Köln träumen längst von magischen Nächten im Europapokal. Genauso wie die Anhänger in Freiburg. Die Kölner belegen nach dem 4:1 beim FC Augsburg Platz sechs, der Stand jetzt mindestens für die Conference League reicht. Die Qualifikation für die Champions League ist auch noch theoretisch möglich. Oder doch etwas dazwischen? "Wir wollen die letzten beiden Spiele ganz klar gewinnen und dann sicher in die Europa League einziehen", sagte Mark Uth nach dem 4:1 beim FC Augsburg. Ein großer Konkurrent bleibt der SC Freiburg, der durch das 4:3 bei der TSG 1899 Hoffenheim sogar vorerst auf Platz vier springen konnte, der zum Start in der Königsklasse berechtigt. "Unser Ziel muss sein, den größtmöglichen Erfolg zu haben", sagte Christian Günter.

Freier Sonntag:

Da der 1. Mai in diesem Jahr auf einen Sonntag fällt, gibt es an diesem Tag auf Wunsch der Sicherheitsbehörden keine Spiele in den oberen Fußballligen. Die beiden für Sonntag vorgesehenen Bundesliga-Partien Borussia Mönchengladbach gegen RB Leipzig und Bayer Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt finden am Montag (20.30 Uhr/DAZN) statt, weil Leipzig und Frankfurt am Donnerstag noch im Halbfinale in der Europa League spielten.