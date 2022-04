Bundesliga am Freitag Wolfsburg strebt Wiedergutmachung an - Kruse in Bringschuld

"Jeder Spieler, die Mannschaft und wir alle sind in der Pflicht, morgen eine Antwort auf dem Platz zu geben, eine Reaktion zu zeigen und so dem Klassenerhalt einen großen Schritt näherzukommen", sagte Sportdirektor Marcel Schäfer und wird damit auch die VfL-Routiniers in die Pflicht genommen haben.