Bundesliga am Sonntag Bochum will letzte Zweifel am Klassenverbleib ausräumen

"Wir vertrauen weiterhin unseren Fans"

Auf den Abbruch der Partie gegen Mönchengladbach hat der Revierclub schnell reagiert. Mit der Installation zusätzlicher Videotechnik können potenzielle Täter in Zukunft schnell überführt werden. "Hoffentlich schreckt das noch etwas mehr ab", kommentierte Reis. Auf Kollektivstrafen wie ein Becherverbot verzichtete die Clubführung nach intensiven Diskussionen. "Wir vertrauen weiterhin unseren Fans und sind entschlossen, das gemeinsame Stadionerlebnis eindeutig in den Vordergrund zu stellen", hieß es in einer Erklärung.

Trainer Reis ist guter Dinge, dass auch die Partie gegen Leverkusen vor 25.000 Zuschauern wieder zu einem besseren Erlebnis als das letzte Heimspiel gegen Mönchengladbach wird. "Es ist natürlich ein Traum, was hier in den letzten zwei Jahren entstanden ist. Die Euphorie ist groß. Das haben sich einfach alle verdient: die Mannschaft, der Verein, die Fans, die Stadt", sagte er. "Wenn ich schon wieder an Sonntag denke, bekomme ich Gänsehaut."