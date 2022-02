Bundesliga am Sonntag Duell der Torfabriken - BVB will im Verfolger-Modus bleiben

Die hohe Zahl an Gegentoren stimmt nachdenklich

Wie fragil der jüngste Aufwärtstrend sein kann, bekam die Borussia noch am 18. Januar beim peinlichen Pokal-Knockout gegen den Zweitligisten St. Pauli zu spüren. Vor allem die hohe Zahl an Gegentoren (31) stimmte Marco Rose nachdenklich und veranlasste ihn, in der zweiwöchige Spielpause vor allem das Defensivverhalten zu trainieren: "Es muss bei jedem in den Kopf, dass wir - verdammt nochmal - unser eigenes Tor härter und konsequenter verteidigen", forderte der BVB-Coach.