Bundesliga Bayern haben "richtig Spaß" - Nagelsmann erkennt Fortschritt

Musiala-Auftritt als Augenweide

Schon drei Saisontore hat Musiala erzielt. Gegen Wolfsburg war sein Auftritt - und besonders sein durchsetzungsstark erzieltes 1:0 - eine weitere Augenweide. Auch Kahn stimmte in den Chor jener ein, die von Musiala schwärmen. "Ich habe ihn gerade in der Kabine noch getroffen und gesagt, dass da mehr kommen muss", scherzte der Vorstandsboss, um ernsthaft hinzuzufügen: "Nein, er ist super in die Saison gestartet. Was er spielt, ist schon im Moment outstanding, außergewöhnlich."