Bundesliga Bayern mit Rückkehrer-Trio - Berliner Selke hat Corona

Sané kann am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) erstmals nach seiner Corona-Infektion in diesem Jahr von Beginn an mitwirken. "Er ist noch nicht bei 100 Prozent für 90 Minuten, aber bei 100 Prozent für eine lange Spielzeit", meinte Trainer Julian Nagelsmann vor dem Spiel im Streamingdienst DAZN.