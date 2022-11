Bundesliga Bayern siegt beim Neuer-Comeback: Wildes 3:2 bei Hertha BSC

Zurück an der Spitze

Jamal Musiala (12. Minute) und Eric Maxim Choupo-Moting (37./38.) mit einem Abstauber-Doppelpack schossen die Münchner im mit 74.667 Zuschauern ausverkauften Olympiastadion zumindest für einen Tag wieder an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga. Herthas Lokalrivale Union Berlin muss am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) nun bei Bayer Leverkusen gewinnen, sonst gehen die Münchner als Nummer eins in die letzte Woche vor der WM-Pause.