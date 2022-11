Bundesliga Beeindruckendes Ende einer Negativserie

Rolfes: "Die Leichtigkeit kam zurück"

Der Knackpunkt des Spiels war die Führung durch den Ex-Unioner Andrich, anschließend drängte Berlin auf den Ausgleich und Bayer nutzte die sich bietenden Räume durch Tempo-Ffußball und schnelles Umschaltspiel. "Von da an hat die Mannschaft freier gespielt, die Leichtigkeit kam zurück", lobte Bayer-Manager Rolfes. Die 30 211 Zuschauer bekamen das zu sehen "was man von uns sehen will. So müssen wir weitermachen", betonte Rolfes.