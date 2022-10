Bundesliga Bierbecher und giftige Worte: Hitziges Nachspiel auf Schalke

Gelsenkirchen - Am Ende flogen Bierbecher, sogar Feuerzeuge und das ein oder andere giftige Wort: Das Nachspiel von 97 intensiven Bundesliga-Minuten zwischen dem FC Schalke 04 und dem FC Augsburg hatte es in sich. Und wieder einmal mittendrin: Augsburgs Torhüter Rafal Gikiewicz. "Der Rafa ist ja nicht immer ganz unschuldig", sagte Augsburgs André Hahn, der mit seinem Treffer in der 77. Minute den 3:2-Sieg in Unterzahl gesichert hatte: "Manchmal muss man ihn zurückhalten, aber natürlich schützen wir unseren Torwart."