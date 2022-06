Borussia Dortmund Terzic zurück auf dem Platz: "War ein ganz besonderer Tag"

Terzic ist der große Hoffnungsträger nach einer titellosen Saison der Dortmunder. "Edin hat gegenüber Marco und jedem anderen Trainer den großen Vorteil, dass er den Verein wie seine Westentasche kennt. Und er hat den Vorteil, dass er sich als Teil des Vereins sieht, was ein Trainer in der Regel sonst nicht macht, weil er von außen kommt", sagte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke in der "Bild am Sonntag".

Das erste Testspiel tragen die Dortmunder am 5. Juli gegen den Westfalenligisten Lüner SV aus. Vor dem Trainingslager vom 15. bis 23. Juli in Bad Ragaz treten die Dortmunder noch in zwei Vorbereitungsspielen bei Dynamo Dresden (9. Juli) und beim SC Verl (14. Juli) an. Im Trainingslager trifft der Bundesligist auf die beiden spanischen Clubs FC Valencia (18. Juli) und FC Villarreal (22. Juli).