Bundesliga Darüber spricht die Liga: Fans, Haaland, Bayern und Hertha

Comeback:

Borussia Dortmund mit Erling Haaland und Borussia Dortmund ohne Erling Haaland, das sind oft zwei unterschiedliche Mannschaften. Deshalb hoffen die Borussen sehnsüchtig auf das Comeback der norwegischen Tormaschine im Borussia-Duell am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen Borussia Mönchengladbach. Wegen diverser Verletzungen hat der von europäischen Spitzenclubs umworbene Haaland schon 13 Pflichtspiele in dieser Saison verpasst. In den anderen 20 war er aber an 29 Treffern beteiligt. 23 hat er selbst erzielt, sechs vorbereitet. Wann Haaland wieder spielt? "Keine Ahnung, weiß ich noch nicht", sagte BVB-Trainer Marco Rose am Donnerstagabend nach dem 2:4 im Zwischenrunden-Hinspiel der Europa League gegen die Glasgow Rangers.

Tormaschine:

5:1 gegen Augsburg, 5:2 in Dortmund, 4:2 gegen Stuttgart - die Tormaschine von Bayer Leverkusen läuft derzeit auf Hochtouren. An diesem Freitag (20.30 Uhr/DAZN) beim FSV Mainz 05, der zu Hause nur fünf Gegentore in elf Spielen hinnehmen mussten, geht Trainer Gerardo Seoane davon aus, "dass nicht viele Tore fallen werden". Grundsätzlich will er aber an der offensiven Spielweise festhalten. "Ich versuche, die Welle mitzunehmen", sagte der Schweizer, den auch die fünf Gegentore wenig grämen. "Wenn wir eine Welle haben, in der wir viele Tore erzielen, nehme ich die Gegentore gerne entgegen", sagte er.

Krise:

Seit sieben Spielen wartet der VfB Stuttgart inzwischen auf einen Sieg. Gegen den VfL Bochum am Samstag (15.30 Uhr/Sky) hat Sportdirektor Sven Mislintat das erste von insgesamt "zwölf Endspielen" im Abstiegskampf ausgerufen. Hoffnung macht zum einen der starke Auftritt von Winter-Neuzugang Tiago Tomás gegen Bayer Leverkusen. Zum anderen konnten Mannschaften, die gegen den FC Bayern München gewannen, im darauffolgenden Spiel nur selten diese Leistung bestätigen. Wenig hilfreich ist aus Sicht der Schwaben jedoch die Corona-Welle. In dieser Woche wurden mit Daniel Didavi, Enzo Millot und Tanguy Coulibaly drei weitere Spieler positiv getestet.