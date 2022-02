Bundesliga Der einzig Unverzichtbare: Nkunku ist Leipzigs Trumpf

Tedesco verwies darauf, "dass wir viele Qualitäts-Spieler haben und in drei Wettbewerben spielen. Das ist alles sehr intensiv, auch er braucht dann mal eine Pause. Aber wenn Christo reinkommt, ist er sofort da." In 35 Pflichtspielen war der 24-Jährige nun an 36 Toren direkt beteiligt, 23 davon hat er selbst erzielt. Sein Marktwert hat sich in knapp zwei Jahren von 28 auf 55 Millionen Euro verdoppelt.