Bundesliga Die Meister des Umbruchs: Union vor dem nächsten Höhepunkt

Es wäre der nächste Höhepunkt im stetigen Aufstieg der Eisernen, die vor drei Jahren noch in der 2. Liga spielten und zuletzt zweimal in Folge in den Europapokal einzogen. Leuchtende Augen bekommt der Schweizer wie üblich, wenn es um den Wettkampf geht. Im ausverkauften Stadion An der Alten Försterei gegen die vielleicht beste Mannschaft der Welt, wie Fischer sagt. Bayern-Trainer Julian Nagelsmann lobt die Entwicklung beim Gegner am Samstag. Fischer zeichne aus, "dass er die nötige Ruhe in gewissen Situationen hat. Und die sportliche Leitung macht sehr gute Transfers."