Bundesliga Neuer Coach Farke startet mit Demut in Gladbach-Mission

"Dieser Verein hat eine wahnsinnige Tradition mit Trainer- und Spielerlegenden. Es ist eine Ehre und macht ein Stück weit demütig", kommentierte der 45 Jahre alte Bundesliga-Debütant ohne eine Spur von Lampenfieber. Kämpferisch fügte er an: "Ich nehme nur Projekte an, von denen ich zu hundert Prozent überzeugt bin. Hoffentlich können wir diesen Verein in eine gute Zukunft führen."