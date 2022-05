Bundesliga Finaler Abstiegskampf: Druck wandert vom VfB zur Hertha

VfB, eine "Wundertüte"

"Wir haben einen Schritt gemacht gegen eine mögliche Relegation in einen möglichen fixen Klassenerhalt. Wenn irgendjemand so ein Ding schaffen kann, dann wir. Denn wir sind so eine gefühlte Wundertüte", sagte Stuttgarts Stürmer Sasa Kalajdzic nach dem überraschenden 2:2 beim deutschen Meister FC Bayern München am Sonntagabend. Es war der krönende Abschluss eines aus VfB-Sicht nahezu perfekten Wochenendes. Die Bielefelder Last-Minute-Niederlage beim VfL Bochum (1:2) und vor allem die Heimpleite der Hertha gegen den 1. FSV Mainz 05 (1:2) erhalten den Stuttgartern alle Chancen.