Bundesliga "Teamplayer" Kramer startet Mission als Schalke-Coach

"Ich bin superglücklich, hier zu sein. Schalke ist einer der größten Vereine in Deutschland. Ich freue mich auf die Atmosphäre in der Veltins-Arena. Wenn man daran denkt, bekommt man Gänsehaut", sagte Kramer in den Katakomben des Schalker Fußball-Tempels. Rund 45 Minuten sprachen er, Sportdirektor Rouven Schröder und Vorstandsmitglied Peter Knäbel über ihre Ziele und Erwartungen. Die Worte "Gemeinschaft" und "Team" verwendeten sie immer wieder.