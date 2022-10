Bundesliga Füllkrug köpft Bremen ins Glück und sich Richtung WM

"Wahnsinn, ein unfassbares Timing"

Beim 1:0-Erfolg am Freitagabend gegen Hertha BSC bewies der Stürmer einmal mehr seine Extra-Qualitäten im Kopfballspiel. Beim späten Siegtreffer schraubte sich der Werder-Profi hoch in die Luft und köpfte den Ball mit einer Art Bogenlampe ins Berliner Tor. "Ich habe selten jemanden so hochspringen sehen", wunderte sich Bremens Verteidiger Pieper. "Wahnsinn, ein unfassbares Timing. Eine unfassbare Qualität, so eine Spannung in der Luft zu haben."