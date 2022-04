Bundesliga Gladbacher Stabilität dank "Super-Sommer"

Schwer vorstellbar, dass sich die Gladbacher in dieser für sie so schwierigen Saison ohne den zur europäischen Spitzenklasse gereiften Nationalkeeper aus der Schweiz zuletzt so stabilisiert hätten. "Wir müssen uns bei Yann Sommer bedanken, der uns mit seinen außerirdischen Paraden im Spiel gehalten hat", bekannte Gladbach-Coach Adi Hütter nach dem gerechten, zum Schluss aber fast etwas glücklichen Punkt in der Fußball-Bundesliga.