Bundesliga Glasner nimmt müde Eintracht-Profis in Schutz

Glasner gönnte unter anderen Angreifer Rafael Borré, einer der beiden Torschützen in Barcelona, eine Verschnaufpause. Dafür sollte Gonçalo Paciência für Gefahr sorgen. Der 27 Jahre alte Portugiese bekam erstmals seit dem 24. Oktober vergangenen Jahres die Chance von Beginn an. Viel klappte aber auch bei ihm nicht.

Keine Vorwürfe vom Trainer

Vorwürfe vom Trainer gab es aber an keinen seiner Spieler. "Ich kann sie nicht am Donnerstag in den Himmel loben und heute dann draufhauen", sagte der 47 Jahre alte Österreicher und erklärte die fehlende Frische bei seinen Profis mit den vielen Spielen in den vergangenen Wochen, in denen die Möglichkeiten, sich erneut über die Liga für den internationalen Wettbewerb zu qualifizieren, weiter geschmolzen sind.

Nur zwölf Zähler aus den 13 Rückrundenspielen in diesem Jahr. Nur Platz zehn in der Meisterschaft. Bezwinger Union ist als Sechster nun schon satte acht Punkte voraus. "Ich weiß nicht, ob der Zug abgefahren ist, das werden wir sehen", kommentierte Glasner.

Dass er nun auch deswegen das Augenmerk nur noch auf die anstehende Europapokalaufgabe mit dem Halbfinale gegen West Ham United richtet, braucht aber keiner glauben. "Das gibt es bei mir und bei uns nicht, dass wir ein Spiel abschenken werden", sagte Glasner und erteilte seinen müden Helden von Barcelona erstmal eine Mini-Trainingspause: "Jetzt konzentrieren wir uns mal zwei Tage gar nicht."