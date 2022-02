Bundesliga Hertha hadert: Wirkungstreffer "aus dem Nichts"

Denn die Berliner hatten die Bochumer eigentlich im Griff. "Ich denke, dass jeder gesehen hat, dass wir in der ersten Halbzeit zweikampfmäßig unterirdisch waren", räumte Gäste-Trainer Thomas Reis auch ein und berichtete davon, dass es in der Pause in der Kabine etwas lauter geworden sei. Das zahlte sich aus. Dass er später bei einem Versprecher von einem "nicht unverdienten Sieg" sprach, verdeutlichte die emotionale Wertung des faktischen Resultates.