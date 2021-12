Bundesliga Hütter vor brisantem Wiedersehen - Glasner: "Kein Mitleid"

"Ich freue mich auf sehr viele dort. Es wird emotional für mich, sicher noch mal ein anderes Spiel", sagte Hütter. "Aber es geht hier um unsere Situation." Und die ist gelinde gesagt miserabel. Drei Spiele mit 14 Gegentore - genau so viele hatte Gladbach in den ersten zwölf Saisonspielen in der Fußball-Bundesliga zuvor kassiert - ließen die Stimmung bei der Borussia ins Bodenlose fallen. Für das brenzlige Wiedersehen mit der Eintracht hätte sich Hütter sicher andere Umstände gewünscht. Immerhin war sein Wechsel im Sommer nicht gerade geräuschlos. Nach der Bekanntgabe seines Weggangs gelang Frankfurt kaum noch etwas und die mögliche Champions-League-Qualifikation wurde noch verspielt.