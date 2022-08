Bundesliga Kehl: "Ronaldo wird nicht zu Dortmund wechseln"

Bayer Leverkusens Club-Chef Fernando Carro erklärte kurz darauf ebenfalls bei Bild-TV, dass er nicht damit rechne, dass Ronaldo überhaupt in der Bundesliga lande. "Wenn ein Verein das Geld hat und sich auch die Herausforderung eines CR7 in der Kabine antun will, würde das der Bundesliga gut tun", sagte Carro: "Da in Deutschland aber mit sehr viel Ratio und sehr viel Vernunft gearbeitet wird, kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand das machen wird."