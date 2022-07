Bundesliga Kniffliger Jobstart: Kehl managt BVB-Umbau

Kehl als kluger Stratege und ehrgeiziger Kämpfer

Trotz der großen Betriebsamkeit verspürt Kehl bisher keinen großen Unterschied zu seiner bisherigen Arbeit als Lizenzspielerchef. "Es hat sich für mich nicht so wahnsinnig viel verändert. Die Übergänge waren fließend und ich hatte genug Zeit, mich vorzubereiten", kommentierte der Zorc-Nachfolger.

Hans-Joachim Watzke bestärkte Kehl am Ende seiner 15 Jahre langen Zeit als Profi 2015 in seinem Vorhaben, eine zweite Karriere im Fußball voranzutreiben. Der Vereinsboss schätzte den langjährigen Teamkapitän, weil er "kein Ja-Sager" war und Sachverhalte "kritisch reflektierte". Kehl gönnte sich zunächst eine Auszeit mit einer Weltreise und startete dann mit dem ihm eigenen Ehrgeiz in ein Management-Studium bei der UEFA. Das war der Einstieg in die höchste Funktionärsebene. Spätestens seit er 2018 seinen Dienst als Lizenzspielerchef aufnahm, ist er beim Bundesligisten in fast alle Entscheidungsprozesse eingebunden.

Wie schon als Profi erweist sich Kehl auch als Jungmanager als kluger Stratege und ehrgeiziger Kämpfer. Als Freund wissenschaftlicher Expertise hat er beim BVB bereits einige Anpassungen vorgenommen. So gehört seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie in Philip Laux ein Sportpsychologe fest zum Betreuerstab. Mit seiner neuen Tätigkeit steht er mehr im Rampenlicht - und unter größerem Druck. Anzumerken ist ihm davon nichts. Im Stile eines langjährigen, souveränen Managers strahlt Kehl demonstrativ Zuversicht aus: "Ich bin glücklich, dass wir unseren Kader deutlich verstärken konnten. Wir sind gerüstet für das, was uns in dieser Saison erwartet."