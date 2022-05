Bundesliga Leipzig hadert nach erneutem Bundesliga-Rückschlag

Bangen um Champions League

Schon gegen Union hatte Tedescos Team phasenweise geschlafen. "Wir haben müde gewirkt und waren träge. Vielleicht war es eine Einstellungsfrage - schwer zu sagen", mutmaßte Marcel Halstenberg. Nach dem Einzug in Pokalfinale gegen Freiburg und dem 1:0 im Halbfinal-Hinspiel gegen die Glasgow Rangers in der Europa League scheint der Fokus von RB derzeit eher auf anderen Wettbewerben zu liegen. Das ist gefährlich. Denn nur bei einem Gewinn der Europa League wäre RB nach jetzigem Stand auch in der kommenden Saison wieder in der Champions League dabei.

Die Gladbacher als Champions-League-Achtelfinalist der Vorsaison können davon aktuell freilich nur träumen, haben aber zumindest die Aussicht auf einen versöhnlichen Saisonabschluss. "Wichtig war, dass wir eine Reaktion zeigen. Und heute habe ich auch kämpferisch eine ganz starke Leistung gesehen", sagte Gladbach-Coach Adi Hütter nach den vielen Rückschlägen und Fanprotesten zuletzt. Am Montag gab es am Ende die Versöhnungsrunde der Spieler vor den Fantribünen, von denen zuletzt deutlich geschimpft worden war. "Wir sind auch sehr oft gebeutelt worden in dieser Saison - deshalb: Ball flach halten", mahnte Hütter, der in den verbleibenden beiden Spielen bei Eintracht Frankfurt und gegen die TSG 1899 Hoffenheim immerhin noch die Chance hat, die erneute Einstelligkeit zu erreichen - so wie immer in den vergangenen zehn Jahren. Das schafften sonst nur der FC Bayern München und Borussia Dortmund.