Bundesliga Trainersuche laut Medien beendet: Schalke setzt auf Kramer

"Ich finde es richtig, dass er jetzt wieder ins zweite Glied zurückgeht, denn als Co-Trainer kann er seine Vorstellungen immer einbringen", hatte der ehemalige Club-Trainer Huub Stevens unlängst der Deutschen Presse-Agentur gesagt. "Auf Schalke müssen immer Leute mit in der Verantwortung sein, die den Verein schon lange kennen und echte Schalker sind - wie er und "Asa" (Gerald Asamoah)." Büskens will sich in der neuen Saison vor allem wieder der Förderung junger Profis widmen.

Diese Konstellation im Trainerstab wäre für den neuen Chefcoach Kramer bei allen Vorteilen jedoch auch eine Hypothek. Schließlich könnte Büskens als Schattentrainer angesehen werden, der bei Misserfolg schnell als Alternative bereitstünde. Eine ähnliche Rolle hatte Edin Terzic beim Revierrivalen aus Dortmund eingenommen und damit die Trennung von Marco Rose möglicherweise beschleunigt.