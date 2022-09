Bundesliga Nagelsmann setzt in Augsburg auf Barcelona-Besieger

Die Bayern haben in der Liga dreimal nacheinander nicht gewonnen. Das soll sich ändern. "Grundsätzlich ist es nicht leicht, in Augsburg zu spielen", sagte Nagelsmann vor dem Anpfiff im TV-Sender Sky: "Sie haben oft sehr geradlinige Mittel, wie sie vors Tor kommen. Viele lange Bälle." Beim FCA bietet Trainer Enrico Maaßen die Siegerelf vom 1:0 in Bremen auf. In der vergangenen Saison konnten die Augsburger die Bayern im eigenen Stadion mit 2:1 besiegen.