Bundesliga Nagelsmann will gegen Gladbach nicht "rumheulen"

"Alles, was ich nicht beeinflussen kann, interessiert mich auch nicht", sagte der Coach des FC Bayern über den Corona-Ausbruch in seiner Mannschaft, der bis zuletzt eine Spielabsage drohen lässt. Bei der Pressekonferenz am Donnerstag ging der 34-Jährige aber davon aus, zum Start 2022 in der coronabedingt leeren Allianz Arena an der Seitenlinie zu stehen.