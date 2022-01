Bundesliga Neue Corona-Fälle bei den Bayern: Sané und Upamecano positiv

Auch bei der Liga-Konkurrenz mehren sich die Corona-Fälle. Vizemeister RB Leipzig vermeldete am Dienstag positive Tests bei Nordi Mukiele, Benjamin Henrichs und Dani Olmo. Zuvor hatten sich schon Christopher Nkunku und Solomon Bonnah in häusliche Isolation begeben müssen. Der Tabellenzweite Borussia Dortmund muss nach Dan-Axel Zagadou vorerst auch auf Marius Wolf verzichten, der nach Ende seines Weihnachtsurlaubs in Österreich positiv getestet wurde. Bei Hertha BSC infizierte sich in Linus Gechter schon der vierte Abwehrspieler mit dem Virus.