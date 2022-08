Bundesliga RB Leipzig weiterhin auf Sportdirektoren-Suche

"Jetzt sind wir zumindest mal in einem Korridor, wo ich das Gefühl habe, dass wir uns in die richtige Richtung bewegen. Aber wir haben noch keinen Abschluss", sagte der 46-Jährige in einer Talkrunde der "Leipziger Volkszeitung". Eine Einigung mit dem früheren Gladbacher Sportchef Max Eberl dementierte Mintzlaff, Gespräche allerdings nicht.