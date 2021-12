Bundesliga RB-Trainer Tedesco: "Tabelle ist mir völlig Wurst"

RB Leipzig derzeit nur Mittelmaß

Der Vizemeister ist nur als Tabellenzehnter mit 22 Punkten in die Weihnachtspause gegangen und läuft seinen Ansprüchen hinterher. Zum Rückrundenstart gehe "es ganz klar darum, zu priorisieren. Aktuell werde zu sehr gerechnet. "Die Tabelle kann jetzt nicht mein alleiniger Gradmesser sein", erklärte der 36-Jährige im "Bild"-Interview. "Das versuche ich auch, in die Köpfe meiner Spieler zu bringen - dass wir in Aufgaben und nicht nur in Ergebnissen denken."